Mauro Corona incontra Aldo Cazzullo | racconteranno la tragedia del Vajont a Una giornata particolare

Un incontro che promette emozioni forti: Mauro Corona e Aldo Cazzullo si uniscono per raccontare la tragedia del Vajont in «Una giornata particolare». Questo evento non è solo un tuffo nel passato, ma un'opportunità per riflettere su come le ferite della storia possano insegnarci a proteggere il nostro futuro. Nel contesto attuale di cambiamenti climatici e vulnerabilità ambientale, il loro racconto risuona più che mai. Non perdere questa occasione di approfondimento!

Mauro Corona sarà presto ospite di Aldo Cazzullo a «Una giornata particolare». In una delle puntate della prossima stagione del programma televisivo di approfondimento, condotto dal vice-direttore del Corriere della sera, insieme a Claudia Benassi e Raffaele Di Placido, che va in onda su La7.

Mauro Corona invita Roberto Saviano a Erto: «Venga qui, ogni tanto c'è bisogno di un ritiro»

Mauro Corona ha invitato Roberto Saviano a ritirarsi a Erto, sottolineando l'importanza di momenti di pausa.

Mauro Corona, l'addio struggente al cagnolino Kurt: «11 anni di fedeltà e silenziosa compagnia»

«Dopo 11 anni di fedele, paziente, silenziosa compagnia, il nostro Kurt se n'è andato esprimendo dagli occhi stanchi la gratitudine di chi ama senza chiedere nulla».

Mauro Corona, la mia vita finché capita: un documentario scava nell’intimità di un personaggio

Mauro Corona, la mia vita finché capita intervista con il regista Niccolò Maria Pagani del documentario sulla vita intima e i ricordi dell'alpinista scrittore

Mauro Corona: «Io, sopravvissuto al Vajont. Il rumore di quella notte fu irripetibile: in mezzo minuto non fummo più nessuno»

Mauro Corona, 73 anni, nella casa di Erto. È scrittore, alpinista e scultore del legno. Domenica 10 settembre presenterà «Le altalene» al Festival Letteratura di Mantova, domenica 17 settembre