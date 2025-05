Mauro Corona incontra Aldo Cazzullo | racconteranno la tragedia del Vajont a Una giornata particolare

Mauro Corona e Aldo Cazzullo si preparano a raccontare la tragedia del Vajont in una puntata di "Una giornata particolare". Questo incontro non è solo un'opportunità per rivivere un tragico evento della storia italiana, ma rappresenta anche un momento cruciale per riflettere sul nostro rapporto con la natura e le sue insidie. Non perdere l'occasione di ascoltare storie che risuonano ancora oggi: il passato ha molto da insegnarci.

Mauro Corona sarà presto ospite di Aldo Cazzullo a «Una giornata particolare». In una delle puntate della prossima stagione del programma televisivo di approfondimento, condotto dal vice-direttore del Corriere della sera, insieme a Claudia Benassi e Raffaele Di Placido, che va in onda su La7.

Mauro Corona invita Roberto Saviano a Erto: «Venga qui, ogni tanto c'è bisogno di un ritiro»

Mauro Corona ha invitato Roberto Saviano a ritirarsi a Erto, sottolineando l'importanza di momenti di pausa.

