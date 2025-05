Maurizio Ermeti annuncia RiminiWellness 2025 | sport inclusivo e sostenibile su 170mila mq

RiminiWellness 2025 si prepara a ridefinire il concetto di sport, abbracciando inclusività e sostenibilità su ben 170.000 mq di innovazione. Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, mette in luce un trend che sta conquistando il mondo: l’importanza di rendere lo sport accessibile a tutti, senza compromettere il nostro pianeta. Un evento da non perdere per scoprire come il benessere possa abbracciare l’ambiente, trasformando il futuro del fitness!

Nel 2025 l'innovazione continua a sorprendere anche nel mondo del benessere e dello sport. Maurizio Ermeti, presidente di Italian exhibition group (Ieg), ha annunciato con orgoglio l'introduzione di un tema di grande attualità: la sostenibilità applicata al settore sportivo. Tale scelta nasce dalla convinzione che lo sport debba essere accessibile a tutti, senza restrizioni dovute

