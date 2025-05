Mauriziano la storia che cura | il primo ospedale della città apre le porte con le visite guidate

Sabato 7 giugno, il prestigioso Ospedale Mauriziano Umberto I riapre le sue porte alla città con visite guidate speciali. Questo è un momento unico per riscoprire la storia di un'istituzione che ha curato generazioni di torinesi sin dal 1575. In un'epoca in cui il ritorno alle radici e alla tradizione è sempre più sentito, questa iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per esplorare il legame tra passato e presente. Non perdere l'opportunità di immer

Nel 1575 nasce il primo ospedale di Torino delle milizie dei Santi Maurizio e Lazzaro (poi diventate Ordine Mauriziano) e nel 1885 Re Umberto I inaugura la sede attuale in corso Turati. Nell'anno del doppio anniversario, l'Ospedale Mauriziano Umberto I apre le porte alla città, sabato 7 giugno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Mauriziano, la storia che cura: il primo ospedale della città apre le porte con le visite guidate

