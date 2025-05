Maturità 2025 quando si scopriranno i nomi dei professori esterni

La Maturità 2025 si avvicina e l'attesa per i nomi dei commissari esterni cresce! Saranno svelati nei prossimi giorni sul sito del Ministero dell'Istruzione. In un contesto in cui il PCTO diventa parte centrale della prova orale, è essenziale prepararsi al meglio. Scoprire chi valuterà gli studenti può fare la differenza! Rimanete sintonizzati per non perdervi l'aggiornamento fondamentale per il vostro futuro accademico!

Il 18 giugno è in programma la prima prova ma i nomi dei commissari esterni arriveranno nei prossimi giorni sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il PCTO diventa parte fondamentale della prova orale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Maturità 2025, quando si scopriranno i nomi dei professori esterni

Maturità 2025, curriculum dello studente: indicazioni operative per studenti, scuole e commissioni. NOTA Ministero

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rilasciato una nota operativa riguardante il Curriculum dello studente per l'anno scolastico 2024/2025.

Cerca Video su questo argomento: Maturità 2025 Scopriranno Nomi Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Maturità 2025, come scoprire in anticipo i nomi dei commissari esterni. 🔗Cosa riportano altre fonti