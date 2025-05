Maturità 2025 modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari A partire da quando saranno utilizzati AGGIORNATO

In vista della Maturità 2025, si introducono i modelli MAD per garantire la sostituzione di presidenti e commissari in caso di assenza. Un cambiamento significativo che risponde a un trend crescente di flessibilità nel sistema scolastico, volto a garantire un’istruzione continua e senza intoppi. Non perdere l'occasione di scoprire come queste nuove procedure possano influenzare il futuro degli studenti!

In caso di assenza dei commissari agli Esami di Maturità 2025, è necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali sono incaricati di gestire la procedura, mettendo a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). L'articolo Maturità 2025, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari. A partire da quando saranno utilizzati AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Maturità 2025, curriculum dello studente: indicazioni operative per studenti, scuole e commissioni. NOTA Ministero

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rilasciato una nota operativa riguardante il Curriculum dello studente per l'anno scolastico 2024/2025.

