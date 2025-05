Maturità 2025 Anief denuncia | compensi inadeguati per 91mila docenti

La Maturità 2025 si avvicina e il sindacato Anief alza la voce: 91mila docenti stanno lottando contro compensi inadeguati e carichi di lavoro insostenibili. Con l'istruzione al centro di un'importante trasformazione, è cruciale non trascurare chi guida i nostri studenti verso il futuro. Investire nella formazione equivale a investire nel domani. Scopriremo insieme se le istituzioni ascolteranno questa richiesta di giustizia e valorizzazione.

Con la maturità 2025 ormai alle porte, il sindacato Anief traccia un quadro dettagliato sul ruolo e sulle difficoltà affrontate dai docenti nelle Commissioni. Tra compensi bassi, ritardi nei pagamenti e carichi di lavoro crescenti, la denuncia si fa sentire forte anche quest’anno. La Composizione delle Commissioni Per la Maturità 2025, ogni Commissione d’esame è . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Maturità 2025, curriculum dello studente: indicazioni operative per studenti, scuole e commissioni. NOTA Ministero

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rilasciato una nota operativa riguardante il Curriculum dello studente per l'anno scolastico 2024/2025.

