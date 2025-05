Maturità 2025 91mila docenti coinvolti L’analisi | Compensi insignificanti per i commissari

La Maturità 2025 si avvicina e coinvolgerà ben 91.000 docenti. Ma c’è un tema scottante: i compensi per i commissari rimangono esigui. Questo solleva interrogativi sul valore del lavoro docente, in un periodo in cui investire nell'istruzione è cruciale per il futuro del Paese. La qualità dell’insegnamento deve riflettersi anche nella valorizzazione economica dei professionisti. Come verranno affrontate queste sfide?

(Adnkronos) – La Maturità 2025 è alle porte e, per AdnkronosLabitalia, l'Anief traccia un quadro chiaro sul coinvolgimento dei docenti nelle Commissioni di esame. Ogni Commissione è composta da un presidente esterno, tre commissari interni, tre commissari esterni. In Italia ci sono circa 13.000 Commissioni d'esame, quindi i presidenti esterni sono circa 13.000, i commissari

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rilasciato una nota operativa riguardante il Curriculum dello studente per l'anno scolastico 2024/2025.