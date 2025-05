mattioli il loggionista impenitente sempre libero di folleggiare e scrivere

Scopri "Il loggionista impenitente: duemila sere all'opera" di Mattioli, un viaggio affascinante nel mondo del teatro che sfida ogni convenzione. Un’opera che parla a tutti: agli appassionati, ai curiosi e persino ai critici. In un’epoca in cui la cultura è messa alla prova, questo libro è un invito a riscoprire il potere del palcoscenico. Imperdibile per chi ama le storie che danzano tra realtà e finzione!

Certo che ne parlerei comunque benissimo: l'ha dedicato a me. Ma l'obiettività è in regola giacchĂ© Il loggionista impenitente: duemila sere all'opera (Garzanti, I Saggi) è un libro che consiglio vivamente: sia agli appassionati veri, sia a quelli che s'atteggiano e quindi avrebbero molto da imparare, sia infine a chi guarda con sospetto al teatro musicale e vi troverebbe ampia materia per fugarlo. Alberto Mattioli è un grande giornalista moderno (sottolineo moderno) e non è un musicologo: facile il calembour che proprio per questo sia stimolante leggerlo. PerchĂ©, come annuncia nella prima pagina, "Faccio (anche) il critico d'opera, ma non lo sono.