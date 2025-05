Matteo Tomasi muore a 25 anni nell' incidente tra la sua moto e un' auto

Una tragedia ha colpito Vittorio Veneto: Matteo Tomasi, un giovane centauro di appena 25 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Questo evento riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strade e l'importanza della prevenzione. La comunità piange una vita spezzata troppo presto, mentre ci interroghiamo su come migliorare la convivenza tra moto e auto. Un monito per tutti noi a riflettere sull’importanza della prudenza.

VITTORIO VENETO - È morto il centauro 25enne di Colle Umberto coinvolto nell?incidente avvenuto oggi, 30 maggio, poco prima di mezzogiorno in via Mattei, nella zona industriale di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Matteo Tomasi muore a 25 anni nell'incidente tra la sua moto e un'auto

