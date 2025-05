Matteo Macchioni annuncia il nuovo album omonimo la track by track

Matteo Macchioni è pronto a conquistare il cuore degli appassionati con il suo nuovo album omonimo, in pre-order da oggi e in uscita il 6 giugno. Un progetto che fonde lirica e pop, rispecchiando un trend musicale sempre più amato: l'incontro tra generi. Curiosi di scoprire il viaggio emozionante che ogni traccia promette? Non perdete l'occasione di ascoltare una voce che sa raccontare storie attraverso le note!

Matteo Macchioni è l'omonimo nuovo album del primo tenore che ha partecipato ad Amici, da oggi in pre-order. Venerdì 6 giugno esce in digitale Matteo Macchioni (Unalira Edizioni Musicali), l'omonimo nuovo album del primo tenore che ha partecipato ad Amici: un progetto crossover, elegante e potente, in cui la voce lirica si intreccia con l'anima pop, dando vita a un racconto al tempo stesso intimo e universale. È disponibile il pre-order, contiene 10 brani (9 inediti e 1 medley) ed è stato anticipato dal singolo Prendi le mie mani. Prodotto insieme a grandi nomi della musica italiana, tra cui Piero Cassano, Fabio Perversi e Mario Natale, l'album si compone di 10 brani che affrontano i temi dell'amore, della perdita, della memoria familiare e della rinascita interiore.