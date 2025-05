Matteo Gigante si arrende alla potenza di Ben Shelton nel terzo turno del Roland Garros 2025

La corsa di Matteo Gigante al Roland Garros 2025 si ferma ai quarti, ma la sua determinazione brilla nonostante l'impatto della potenza di Ben Shelton. In un torneo dove il talento emergente trova sempre spazio, Gigante ha mostrato la tenacia italiana in un match che mette in luce la crescente competitività del tennis globale. Ogni partita è una lezione: gli sportivi sono pronti a sorprendere e crescere, mentre il pubblico attende il prossimo grande exploit!

Termina al terzo turno l'avventura di Matteo Gigante nel Roland Garros 2025. Il tennista romano (n.167 del ranking) si è dovuto arrendere all'americano Ben Shelton (n.13 ATP) sullo score di 6-3 6-3 6-4 in 2 ore e 21 minuti di gioco. Un match nel quale la maggior potenza dello statunitense si è rivelata un fattore, specialmente nella gestione dei turni in battuta. Sarà quindi Shelton ad affrontare negli ottavi di finale il vincente dell'incontro di questa sera tra il n.2 ATP, Carlos Alcaraz, e il bosniaco Damir Dzumhur. Nel primo set alla prima occasione Shelton trova il modo per scappare via. L'efficienza della battuta di Gigante incide meno contro un altro mancino e certi schemi di gioco vengono meno.

