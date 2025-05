Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro c’è anche l’ad di Eni Claudio Descalzi

Sotto l’egida del Presidente Mattarella, 25 imprenditori sono stati insigniti del titolo di Cavalieri del Lavoro, tra cui spicca Claudio Descalzi, AD di Eni. Questa nomina non è solo un riconoscimento personale, ma segna anche un momento cruciale per il nostro Paese, in un contesto globale in cui l'innovazione e la sostenibilità sono al centro delle sfide economiche. Scopri come questi leader stanno plasmando il futuro dell'industria italiana!

(Adnkronos) – Sono stati nominati 25 nuovi Cavalieri del lavoro. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato oggi i decreti, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. Tra i 25 Cavalieri del lavoro figura . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del lavoro, c’è anche l’ad di Eni Claudio Descalzi

Mattarella consegna al Quirinale gli Attestati d’onore ai nuovi “Alfieri della Repubblica”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al Quirinale 29 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani meritevoli, distintisi nel 2024 in ambiti come studio, cultura, scienza, arte, sport e volontariato, o per atti di eccezionale altruismo.

