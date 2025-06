Mattarella nomina 25 Cavalieri del lavoro

Il Presidente Mattarella ha appena insignito 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, un riconoscimento che celebra l’eccellenza imprenditoriale italiana. In un momento in cui il Made in Italy sta riscoprendo la sua forza nel panorama globale, questi leader rappresentano l’innovazione e la tradizione. Un dato interessante? Ogni cavaliere porta con sé storie di resilienza e successo, ispirando una nuova generazione di imprenditori. Scopri chi sono e lasciati ispirare!

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Ecco chi sono: Angelini Rossi Roberto, Terziario Chimica Estero Ballerio Rinaldo, Terziario Servizi Informatici Lombardia Basile Giuseppe Industria Siderurgica Sicilia Benedetti Cesare Industria Farmaceutica Veneto Bertelli Patrizio, Industria Moda e Abbigliamento Toscana Bracco Ezio, Industria Impiantistica energia Liguria Caltagirone Francesco, Industria Cementiera Lazio Campagnolo Valentino, Industria Componentistica Veneto Descalzi Claudio, Industria Energia Lazio Dolce Alfonso, Industria Moda e Abbigliamento Lombardia Dossi Alberto, Industria Chimica Lombardia Ferragamo Leonardo, Terziario Settore alberghiero Toscana Ferrino Anna Beatrice, Industria Settore tessile Piemonte Mastroberardino Piero, Industria Enologica Campania Milleri Francesco, Industria Ottica Lombardia Minozzi Federica, Industria Ceramica Emilia-Romagna Moretti Vittorio, Agricoltura Viti-Vinicola Sardegna Nissim Marina, Commercio Grande distribuzione Lombardia Paone Maria Giovanna, Industria Alta Sartoria Campania Pavin Massimo Industria Materiali plastici Veneto Quadalti Senzani Luisa, Industria Meccanica Emilia-Romagna Rubini Giovanni, Terziario Ingegneristica Costruzioni Marche Ruggiero Laura, Industria Metalmeccanica Puglia Scannapieco Fulvio, Industria Logistica aerospazio Campania Tosti Giuliano, Commercio Prodotti veterinari Marche TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Mattarella nomina 25 Cavalieri del lavoro

Leggi anche Mattarella nomina 29 nuovi Alfieri della Repubblica: “Siete espressione di normalità positiva” - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha riconosciuto 29 giovani meritevoli come nuovi Alfieri della Repubblica.

Su questo argomento da altre fonti

Il Presidente Mattarella nomina 25 nuovi cavalieri del Lavoro, firmato oggi il decreto

Come scrive msn.com: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Tra questi l'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, il ceo di ...

Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Ecco chi sono

Riporta tg24.sky.it: Il presidente della Repubblica ha firmato oggi i decreti con cui, su proposta del ministro Urso insieme con il ministro Lollobrigida, sono stati scelti i nomi di chi, con la sua attività, ha contribui ...

I 25 Cavalieri del lavoro nominati da Mattarella

Segnala ansa.it: Sono solo alcuni dei 25 nuovi Cavalieri del lavoro (6 sono donne), nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra loro anche Patrizio Bertelli a capo del gruppo Prada ed Alfonso Dolce ...