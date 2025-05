Mattarella nomina 25 cavalieri del lavoro | ci sono anche Bertelli e Descalzi

Il Presidente Mattarella ha appena onorato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, tra cui figure emblematiche come Bertelli e Descalzi. Questo gesto non è solo un riconoscimento, ma un segnale forte: l'Italia punta su innovazione e eccellenza imprenditoriale per affrontare le sfide globali. In un periodo di trasformazione economica, questi leader possono inspirare una nuova generazione di talenti. Chi saranno i prossimi a brillare nel firmamento del Made in Italy?

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 cavalieri del Lavoro. Lo rende noto il Quirinale. Fra gli altri, nell’elenco compaiono l’ad di Eni Claudio Descalzi, il presidente del gruppo Prada Patrizio Bertelli, il presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica Francesco Milleri, Alfonso Dolce, amministratore delegato di Dolce&Gabbana, e l’imprenditore ed editore Francesco Caltagirone. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella nomina 25 cavalieri del lavoro: ci sono anche Bertelli e Descalzi

