Matrimonio a sorpresa tra i figli di Eddie Murphy e Martin Lawrence | Eric e Jasmin si sono sposati

Un matrimonio a sorpresa che unisce due famiglie iconiche di Hollywood! Eric Murphy e Jasmin Lawrence hanno scelto di coronare il loro sogno d’amore in segreto, lontano dai riflettori. Questo evento non solo segna l'inizio di una nuova era per i giovani attori, ma evidenzia anche come le relazioni nel mondo dello spettacolo possano trascendere le rivalità. Un amore autentico in un'epoca di gossip e scandali: chi non ne sente il richiamo?

Eddie Murphy ha annunciato a sorpresa che Eric Murphy e Jasmin Lawrence si sono sposati in segreto due settimane fa, con una cerimonia intima e lontana dai riflettori. Durante una recente intervista, Eddie Murphy ha rivelato che suo figlio Eric Murphy ha sposato Jasmin Lawrence, figlia del collega e amico Martin Lawrence, con una cerimonia riservata che si è svolta due settimane fa. Un matrimonio molto intimo "Sono partiti all'improvviso. Tutti pensavano a un grande matrimonio, e invece hanno scelto qualcosa di più intimo, solo loro due", ha raccontato Murphy, sottolineando con ironia che almeno non dovrà più pagare per un matrimonio in grande stile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Matrimonio a sorpresa tra i figli di Eddie Murphy e Martin Lawrence: Eric e Jasmin si sono sposati

