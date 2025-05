Match Francia-Israele Macron | Riconoscere la Palestina è un dovere morale Tel Aviv | La sua festa è il 7 ottobre

In un momento di crescente tensione internazionale, Emmanuel Macron ha lanciato un messaggio forte e chiaro sulla questione palestinese: riconoscerla è un "dovere morale". Durante il forum Shangri-La a Singapore, il presidente francese ha sollecitato l'Europa a prendere una posizione netta contro le azioni di Israele. È un richiamo che risuona in un contesto globale dove i diritti umani e la giustizia sociale sono sempre più al centro del dibattito politico. Una vera sfida per la diplomazia europea!

Francia e Israele sfiorano l’incidente diplomatico. Emmanuel Macron, in occasione del forum di difesa Shangri-La Dialogue di Singapore, in un rincorsa solitaria, ha ribadito la necessità per l’Europa di “indurire la posizione collettiva” contro lo Stato ebraico, se – ha detto- “non ci sarà una risposta commisurata alla situazione umanitaria che verrà affrontata nelle prossime ore e giorni”. Poi ha definito “un’esigenza politica e non semplicemente un dovere morale” il riconoscimento della Palestina “a determinate condizioni”. Parole come pietre quelle dell’inquilino dell’Eliseo rispedite al mittente da Tel Aviv. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Match Francia-Israele, Macron: “Riconoscere la Palestina è un dovere morale”. Tel Aviv: “La sua festa è il 7 ottobre”

