Mastacchi Rete Civica | Rivalutare la variante della SS16 nella frazione di Mezzano

La proposta di Marco Mastacchi, della Rete Civica, di rivalutare la variante della Statale 16 a Mezzano è un passo importante verso un futuro più sostenibile. In un contesto nazionale dove la mobilità e l'impatto ambientale sono temi cruciali, garantire una viabilità che rispetti le aree residenziali e agricole può fare la differenza. Un confronto con Anas e gli enti locali potrebbe aprire la strada a soluzioni più intelligenti e condivise. È tempo di ascoltare le comunità!

La giunta promuova un confronto con Anas e gli enti locali per rivedere la variante della Statale 16 che coinvolgerebbe la frazione di Mezzano (Ravenna), garantendo una minore interferenza con le aree residenziali e agricole. Lo chiede Marco Mastacchi (Rete Civica) con un'interrogazione che fa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Mastacchi (Rete Civica): "Rivalutare la variante della SS16 nella frazione di Mezzano"

