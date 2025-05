massara juve questa pista non è attuale anche se il retroscena lo ha visto in orbita bianconera ecco come si è arrivati a vagliare il suo nome

L'ombra di Massara si allunga su un mercato che, nonostante le incertezze, continua a muoversi freneticamente. La Juventus è in cerca di un nuovo Direttore Sportivo e il suo nome, seppur momentaneamente accantonato, testimonia la volontà del club di ripartire con strategie chiare e incisive. In un contesto calcistico in continua evoluzione, ogni scelta potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro bianconero. Chi sarà il prossimo a guidare questa trasformazione?

Massara Juve, anche lui era un obiettivo dei bianconeri per rinforzare l'area sportiva: il retroscena emerso per mano del giornalista. Come esprime Matteo Moretto sul canale You Tube di Fabrizio Romano, è ufficialmente partita l'assalto a un nuovo DS per la Juve. In merito a questa lista è anche stato fatto il nome di Ricky Massara, ex DS del Milan. Ecco le parole del giornalista, che svelano un retroscena più che una notizia. MASSARA JUVE – «Come sapete, Comolli arriverà alla Juventus nella prossima settimana. Firmerà il contratto per la Juventus e, insieme a Chiellini, sta studiando le strategie per ristrutturare l'organigramma della Juve.