Mascio a Bergamo? Il nome non fa l’appartenenza O cambia metodi o avrà vita breve

A Bergamo, l'aria si fa elettrica con l'arrivo del nuovo gruppo di pallacanestro, Mascio. Ma attenzione: il nome da solo non basta per conquistare il cuore dei tifosi. In un contesto sportivo sempre più competitivo, la vera sfida sarà costruire una squadra capace di emozionare e coinvolgere. La città ha voglia di basket e, se i metodi non cambiano, il rischio è di rimanere un semplice ricordo. Riuscirà il progetto a fare breccia?

Gruppo Mascio Bergamo o Blu Basket Bergamo che sia, la sostanza sarà la stessa: in città – si fa per dire, ma ci arriveremo – sbarcherà una nuova squadra di pallacanestro che giocherà in Serie A2, seconda divisione della piramide nazionale, con l’operazione di Stefano Mascio che, dopo il triennio a Treviglio e l’ultimo anno a Orzinuovi, sta cercando di portare a Bergamo il suo titolo per la stagione 202526. E ha annunciato che la domanda di iscrizione è in fase di definizione, oltre ad aver deciso dove pianterà le proprie radici. Ecco, appunto. Partiamo dalla squadra di lavoro, che si sta componendo: sono stati annunciati l’allenatore Zanchi e il direttore sportivo Frates, confermato dopo l’avventura ad Orzinuovi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Mascio a Bergamo? Il nome non fa l’appartenenza. O cambia metodi, o avrà vita breve”

Stefano Mascio trasferisce la Blu Basket a Bergamo: entusiasmo tra i tifosi

Stefano Mascio trasferisce la Blu Basket a Bergamo, accendendo l’entusiasmo dei tifosi lombardi. Dopo aver portato la squadra in A2 da Treviglio a Orzinuovi un anno fa, ora il patron si prepara a spostare il club nella nuova location bergamasca, promettendo un nuovo capitolo emozionante nel basket lombardo.

Cerca Video su questo argomento: Mascio Bergamo Nome Fa Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

“Mascio a Bergamo? Il nome non fa l’appartenenza. O cambia metodi, o avrà vita breve”; Basket, anche a Orzinuovi il sogno-Mascio è già finito; Mascio s’avvicina a Bergamo (“Basta Orzinuovi”) e sceglie Zanchi per la panchina. 🔗Ne parlano su altre fonti

Stefano Mascio trasferisce la Blu Basket a Bergamo: entusiasmo tra i tifosi

Si legge su msn.com: La Blu Basket si sposta da Orzinuovi a Bergamo con l'ambizioso progetto di tornare in A2, guidata da Devis Cagnardi.

Stefano Mascio trasferisce la Blu Basket a Bergamo: entusiasmo tra i tifosi

Secondo ilgiorno.it: Il patron Stefano Mascio, che un anno fa di questi giorni ... Per la panchina ci sarebbe già il nome del 49enne coach pisognese Devis Cagnardi, amatissimo a Bergamo dove nel 2021-22 ha condotto ...

Blu Basket a Bergamo, 10 giorni per risolvere i problemi: la chiave ChorusLife Arena e il nodo Academy

Lo riporta bergamonews.it: Il 31 maggio la scadenza per l’iscrizione: Mascio muove i fili, il suo general manager Frates incontra giocatori, dirigenti e allenatori proprio allo smart district, mentre il suo settore giovanile a ...