Martinapadre dell' ex | Era innamorato

Una tragedia che scuote il cuore e accende il dibattito sulla gioventù di oggi. Domenico Tucci, padre dell'accusato, parla di una realtà inaspettata e devastante: il legame tra giovani che può trasformarsi in qualcosa di oscuro. La storia di Martina Carbonaro, solo 14 anni, evidenzia una questione più ampia, quella della violenza giovanile e delle relazioni tossiche. Cosa ci sfugge nei rapporti tra ragazzi? Una riflessione che coinvolge tutti noi.

7.00 "Chiedo scusa a tutti,non ce lo saremmo mai aspettati, siamo distrutti. Mio figlio è un bravo ragazzo, Martina è stata come una figlia per me e mia moglie" Così Domenico Tucci, padre del 19enne accusato dell'omicidio della sua ex di 14 anni,Martina Carbonaro, ad Afragola. Oggi è prevista la convalida del fermo di Alessio, che "voleva scoprire chi fosse il nuovo ragazzo di Martina",dice il padre.Non era ossessionato,era innamorato.Vederla chattare con un altro lo ha sconvolto". I genitori di Martina: "Con noi a cercarla, ma l'aveva uccisa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it