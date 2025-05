Martina uccisa dall’ex l’intervento della premier Giorgia Meloni

Il tragico omicidio di Martina Carbonaro, solo 14 anni, riaccende il dibattito sul femminicidio in Italia. La premier Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alla famiglia, sottolineando l’urgenza di politiche più incisive contro la violenza di genere. Questo orrendo crimine non è un caso isolato: la società è chiamata a riflettere e agire. La vita di una giovane non può essere spenta così, senza giustizia e senza speranza per il futuro.

– Un crimine che gela il sangue, quello avvenuto ad Afragola (Napoli), dove Martina Carbonaro, appena 14 anni, è stata uccisa brutalmente dall’ex fidanzato, Alessio Tucci, 19 anni. Un femminicidio che scuote l’Italia intera, per la crudeltà e per l’età della vittima, ma soprattutto per la feroce lucidità dell’assassino che, dopo il delitto, ha persino partecipato alle ricerche della giovane fingendo preoccupazione. Leggi anche: Mangiano le famose caramelle gommose e finiscono in ospedale: cosa avevano all’interno Leggi anche: Aereo precipita dopo il decollo, ci sono vittime Meloni: “Una violenza che lascia senza fiato”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Martina uccisa dall’ex, l’intervento della premier Giorgia Meloni

La tragica storia di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola, si è conclusa in modo angosciante.

