Martina uccisa a 14 anni dal suo ex fidanzato

La tragica storia di Martina, brutalmente uccisa a soli 14 anni dal suo ex fidanzato, riporta in primo piano un problema drammatico: la violenza giovanile. In un’epoca in cui il dialogo e il rispetto devono prevalere, questa vicenda scuote le coscienze. Gli adolescenti di Radioimmaginaria, testimoni a pochi chilometri dalla tragedia, riflettono su un tema scottante che coinvolge tutti noi. La loro voce è fondamentale per comprendere e combattere la violenza.

ROMA (ITALPRESS) – Lo scorso 28 maggio è stato trovato il corpo di Martina, uccisa a 14 anni dal suo ex-fidanzato di 19. Quando è uscita la notizia gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, erano a pochi chilometri da Napoli Afragola dove è successo il fatto. In questo servizio le loro impressioni a riguardo.

Martina Carbonaro, trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola: uccisa a bastonate dall'ex ragazzo, il corpo era sotto un materasso

La tragica storia di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola, si è conclusa in modo angosciante.

Martina uccisa a 14 anni, i genitori in caserma dai carabinieri

Martina Carbonaro, “a 14 anni mai avrei pensato di morire ammazzata”. Il post diventa virale

Martina, uccisa a 14 anni dal suo ex fidanzato

