Martina ha rifiutato il mio abbraccio l’ho colpita alle spalle | la confessione shock di Alessio Tucci Così tentò poi il depistaggio

Una confessione che lascia sgomenti: Alessio Tucci racconta l'orribile omicidio di Martina Carbonaro, un gesto che colpisce non solo per la sua brutalità, ma anche per il contesto di violenza crescente tra i giovani. Questo drammatico episodio riporta alla luce un tema scottante: la gestione delle emozioni e dei conflitti nelle relazioni. Perché, in un mondo che sembra sempre più incline alla violenza, è fondamentale promuovere il dialogo e la comprensione.

«Ho tentato di abbracciarla, lei ha rifiutato. L’ho colpita mentre era di spalle con un sasso ». Ha confermato il suo primo racconto Alessio Tucci, il 18enne di Afragola reo confesso di aver ucciso con un sasso la ex fidanzata Martina Carbonaro. Di fronte al gip, durante l’udienza di convalida del fermo, il giovane muratore avrebbe raccontato di essere salito nella casa abbandonata dell’ex custode dello stadio con la ragazza «per parlare e avere un confronto». Poi, come ha confermato il suo legale Mario Mangazzo, «l’ha colpita una volta, poi ha sferrato un altro paio di colpi con questa pietra. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - «Martina ha rifiutato il mio abbraccio, l’ho colpita alle spalle»: la confessione shock di Alessio Tucci. Così tentò poi il depistaggio

Martina Carbonaro, l'avvocato di Alessio Tucci: «L'ha colpita alla testa mentre era di spalle, lei aveva rifiutato un abbraccio»

Un abbraccio negato può scatenare reazioni devastanti, come dimostra il caso di Martina Carbonaro. La violenza è sempre inaccettabile, e questo episodio mette in luce una realtà inquietante: la cultura del consenso è ancora lontana dall'essere acquisita.

Cerca Video su questo argomento: Martina Ha Rifiutato Mio Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Morte Martina Carbonaro, 18enne al Gip: Ho colpito Martina perché ha rifiutato mio abbraccio; NEWS - Martina Carbonaro, Alessio Tucci confessa: Ha rifiutato il mio abbraccio e l'ho colpita alle spalle; Femminicidio di Afragola, la Procura: “Contro Martina scatenata una forza micidiale”; Martina Carbonaro, l'avvocato di Alessio Tucci: «L'ha colpita alla testa mentre era di spalle, lei aveva…. 🔗Cosa riportano altre fonti

“Martina ha rifiutato il mio abbraccio, l’ho colpita alle spalle”. La confessione choc di Alessio Tucci

Lo riporta quotidiano.net: Il 18enne ha risposto alle domande della giudice Amodeo durante l’interrogatorio per la convalida del fermo. “Quando l’ho coperta, non respirava più”. Il legale: “Non c’è stato accanimento” ...

Alessio confessa: 'Martina ha rifiutato il mio abbraccio e l'ho colpita di spalle'

Scrive ansa.it: "Ho tentato di abbracciarla, lei ha rifiutato, era di spalle e l'ho colpita".

La confessione di Alessio Tucci: “Martina ha rifiutato il mio abbraccio e l’ho colpita di spalle”

Si legge su blitzquotidiano.it: “Ho tentato di abbracciarla, lei ha rifiutato, era di spalle e l’ho colpita”. Questa la confessione di Alessio Tucci, il 18enne di Afragola che ha ucciso la 14enne Martina Carbonaro. Oggi si è svolta ...