Un tragico episodio di violenza che ci costringe a riflettere su un fenomeno in crescita: il femminicidio tra i giovani. La confessione di Alessio Tucci, che ha colpito Martina Carbonaro, scuote la nostra coscienza e mette in luce l'urgenza di educare le nuove generazioni al rispetto e alla comprensione emotiva. Non possiamo ignorare queste dinamiche inquietanti: è tempo di agire per costruire un futuro senza paura.

Napoli, 30 maggio 2025 – Non voleva il suo abbraccio. E quando lei si è girata, negandogli il gesto d’affetto, lui l’ha colpita alle spalle. Tre volte. Alessio Tucci ha risposto alle domande della giudice Stefania Amodeo, durante l’udienza di convalida del fermo. E ha confessato il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola martedì scorso. La confessione. "Ho tentato di abbracciarla, lei ha rifiutato, era di spalle e l'ho colpita", ha detto il 18enne durante l’interrogatorio, alla presenza dell’avvocato Mario Mangazzo. Che riferisce quanto dichiarato l suo assistito al giudice: in seguito al mancato abbraccio “quando lei era di spalle l'ha colpita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Martina ha rifiutato il mio abbraccio, l’ho colpita alle spalle”. La confessione choc di Alessio Tucci

Un abbraccio negato può scatenare reazioni devastanti, come dimostra il caso di Martina Carbonaro. La violenza è sempre inaccettabile, e questo episodio mette in luce una realtà inquietante: la cultura del consenso è ancora lontana dall'essere acquisita.

