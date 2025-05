' Martina ha rifiutato abbraccio e l' ho colpita di spalle'

Un dramma che scuote la coscienza di tutti: la tragica morte di Martina Carbonaro, solo 14 anni, riporta alla luce il tema della violenza giovanile. La confessione di Alessio Tucci, il giovane autore del gesto, mette in evidenza una realt√† inquietante: il rifiuto emotivo pu√≤ sfociare in atti devastanti. √ą un monito per riflettere su quanto sia fondamentale educare alla gestione delle emozioni e dei rapporti interpersonali.

"Ho tentato di abbracciarla, lei ha rifiutato, era di spalle e l'ho colpita". E' la confessione di Alessio Tucci, il 18enne di Afragola che ha ucciso la 14enne Martina Carbonaro. Oggi si √® svolta l'udienza di convalida del fermo. Il legale ha chiesto il trasferimento in un altro carcere, diverso da Poggioreale, per evitare aggressioni da parte di altri detenuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - 'Martina ha rifiutato abbraccio e l'ho colpita di spalle'

Martina Carbonaro, l'avvocato di Alessio Tucci: ¬ęL'ha colpita alla testa mentre era di spalle, lei aveva rifiutato un abbraccio¬Ľ

Un abbraccio negato può scatenare reazioni devastanti, come dimostra il caso di Martina Carbonaro. La violenza è sempre inaccettabile, e questo episodio mette in luce una realtà inquietante: la cultura del consenso è ancora lontana dall'essere acquisita.

