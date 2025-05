Martina Carbonaro uccisa il padre di Tucci | Chiedo perdono al posto suo

La tragica vicenda di Martina Carbonaro, la giovane vittima di un femminicidio che ha scosso l'Italia, riaccende il dibattito su una piaga sociale sempre più preoccupante. Le parole del padre di Alessio Tucci, che chiede perdono al posto del figlio, sono un grido di dolore che evidenzia la necessità di un cambiamento culturale profondo. Un tema urgente che ci invita a riflettere sul rispetto e la dignità, soprattutto nei confronti delle donne.

“Più che dire che mi dispiace non posso. Mi dispiace e chiedo perdono io al posto di mio figlio “. Lo dice parlando ai giornalisti davanti casa il padre di Alessio Tucci, 18enne reo confesso del femminicidio della 14enne Martina Carbonaro, scomparsa la sera del 26 maggio e trovata morta due sere dopo, ad Afragola (Napoli). “Non so neanche spiegare quello che ha fatto mio figlio. Pagherà, ma io sono pur sempre il padre e ognuno con i propri figli si prende le sue responsabilità. Non lo abbandonerò nemmeno da lontano, lo seguirò sempre”. “Come me lo spiego? Non lo so, non me lo so spiegare” dice ancora il padre. 🔗 Leggi su Lapresse.it