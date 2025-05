Martina Carbonaro uccisa a sassate | colpita al volto 5 volte poi sepolta viva tra i rifiuti Alessio Tucci poi è uscito con gli amici

Un tragico episodio ha scosso l'Italia: Martina Carbonaro, vittima di un'aggressione brutale, è stata uccisa e sepolta tra i rifiuti. Con cinque colpi al volto, la sua storia riporta alla luce il tema della violenza di genere, sempre più presente nel dibattito sociale. Alessio Tucci, l’autore del crimine, ha continuato la sua vita come se nulla fosse accaduto. Un inquietante monito che chiede attenzione e giustizia.

Cinque ferite in pieno volto, non quattro come era emerso sulle prime, in uno scenario investigativo in cui c?è spazio per un?ipotesi agghiacciante: quella secondo la quale Martina.

