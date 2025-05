Martina Carbonaro nascosta quando ancora respirava poi Alessio Tucci è uscito con gli amici | i tentativi di depistaggio e l’aggravante della crudeltà

La tragica vicenda di Martina Carbonaro, uccisa con una brutalità inaudita da Alessio Tucci, riporta alla luce l'urgenza di affrontare il tema della violenza di genere. Non si tratta solo di un crimine isolato, ma di un fenomeno che affligge la nostra società. La cancellazione delle prove e i tentativi di depistaggio evidenziano una freddezza inquietante. È fondamentale non voltare lo sguardo: ogni storia merita di essere ascoltata.

Ha cancellato le chat dal cellulare di Martina Carbonaro, dopo averla uccisa con un sasso, e ne ha nascosto il cellulare. Poi è uscito dal retro della casa abbandonata del custode dello stadio di Afragola, ha gettato la sua t-shirt bianca – probabilmente sporca di sangue – in un cassonetto e si è diretto a casa. Qui ha chiesto alla madre di lavare i suoi pantaloni, si è sciacquato rapidamente sotto la doccia, ha mangiato qualcosa per cena ed è uscito tranquillamente con gli amici. È questa la prima versione fornita agli inquirenti da Alessio Tucci, il quasi 19enne accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere e ora in carcere a Poggioreale.

