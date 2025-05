Martina Carbonaro l’ex resta in carcere e confessa | Mi ha negato abbraccio e l' ho uccisa

Una tragedia che segna profondamente la già complessa questione del femminicidio in Italia. Alessio Tucci, ex fidanzato di Martina Carbonaro, ha confessato l'omicidio della giovane, rivelando un gesto estremo scaturito da un semplice rifiuto. Questo dramma ci invita a riflettere sul bisogno urgente di educazione e prevenzione. La violenza contro le donne continua a essere un tema scottante che richiede l'impegno di tutti noi per cambiare le cose.

Si è svolta oggi nel carcere di Poggioreale di Napoli l’udienza di convalida del fermo per Alessio Tucci, l’ex fidanzato di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa a pietrate lo scorso 26 maggio ad Afragola (Napoli). I reati contestati al 19enne, che ha confessato il femminicidio, sono di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. "Ho tentato di abbracciarla, lei ha rifiutato, era di spalle e l'ho colpita", ha dichiarato Tucci. Il suo legale ha chiesto il trasferimento in un altro carcere, diverso da Poggioreale, per evitare aggressioni da parte di altri detenuti. L'autopsia disposta per il 3 giugno. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Martina Carbonaro, l’ex resta in carcere e confessa: Mi ha negato abbraccio e l'ho uccisa

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita

Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì.

Cerca Video su questo argomento: Martina Carbonaro Ex Resta Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il padre di Martina Carbonaro, uccisa dall'ex fidanzato: «Ha avuto il coraggio di cercarla con noi. Alessio ha sterminato la mia famiglia, merita la stessa fine; Martina Carbonaro uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci, l'interrogatorio e il crollo con la confessione; Martina Carbonaro, la sua prof: “Mi sento tradita. Ci fanno spiegare il rispetto e non ci danno strumenti per garantirlo fuori”; Martina Carbonaro uccisa dal fidanzato ad Afragola, il pensiero della scuola media Rocco. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Resta in carcere Alessio Tucci, reo confesso del femminicidio di Martina Carbonaro

Da fanpage.it: Applicata custodia cautelare in carcere per Alessio Tucci, il 19enne di Afragola responsabile del femminicidio della 14enne Martina Carbonaro ...

Martina Carbonaro, l'assassino Alessio Tucci resta in carcere: la decisione del gip

Riporta msn.com: Il gip di Napoli Nord ha disposto la permanenza in carcere per il 19enne Alessio Tucci, reo confesso di aver ucciso la 14enne Martina Carbonaro, trovata senza vita nei giorni scorsi in ...

L'assassino di Martina Carbonaro resta in carcere: la decisione del Gip

Da napolitoday.it: Confermata la custodia cautelare in carcere e il suo legale vorrebbe il trasferimento di Alessio Tucci ...