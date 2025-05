Martina Carbonaro l' ex è uscito con gli amici dopo l' omicidio | Il pm | La vittima è stata colpita con una forza micidiale

Un’ombra inquietante avvolge la cronaca: Martina Carbonaro è al centro di un caso che scuote non solo la giustizia, ma anche la nostra percezione di umanità. L'ex compagno, dopo l'orrendo omicidio, ha continuato a vivere come se nulla fosse. La brutalità del gesto e la presunta aggravante della crudeltà pongono interrogativi sull'influenza della violenza tra i giovani. Cosa accade quando la vita perde il suo valore più sacro?

Contestata al 19enne l'aggravante della crudeltà: dopo le sassate potrebbe averla sepolta viva sotto una montagna di rifiuti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Martina Carbonaro, l'ex è uscito con gli amici dopo l'omicidio | Il pm: "La vittima è stata colpita con una forza micidiale"

Martina Patti, verso la perizia psichiatrica: dopo la condanna per l’omicidio della piccola Elena, la Corte nomina due esperti

Martina Patti, condannata a 30 anni per l'omicidio della figlia Elena, affronta ora una perizia psichiatrica.

