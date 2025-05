Martina Carbonaro le parole di De Luca fanno discutere Fidanzata a 12 anni | Il botta e risposta con Valeria Angione

Le dichiarazioni di Vincenzo De Luca sul tragico caso di Martina Carbonaro hanno acceso un acceso dibattito sui social. La fidanzata a 12 anni della vittima, Valeria Angione, ha risposto con fermezza, sottolineando l'importanza di una riflessione profonda su temi come il rispetto e la prevenzione. Questo episodio ci ricorda quanto sia cruciale affrontare la violenza di genere, non solo come emergenza, ma come questione culturale urgente da combattere insieme.

Le parole di Vincenzo De Luca fanno discutere sui social; alle dichiarazioni, il commento di Valeria Angione. Il presidente della Regione Campania, è intervenuto al Green Med Expo & Symposium – Stati Generali sull’Ambiente 2025, commentando la recente vicenda del femminicidio della quattordicenne Martina Carbonaro avvenuto ad Afragola; all’evento anche l’influencer e attrice Valeria Angione che con De Luca ha avuto un dibattito, parole che hanno avuto risonanza sui social. Polemica per la frase De Luca: Il botta e risposta con Valeria Angione. Foto da Mediaset Infinity Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca oggi al al Green Med Expo & Symposium – Stati Generali sull’Ambiente 2025, ha commentato il femminicidio di Martina Carbonaro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Martina Carbonaro, le parole di De Luca fanno discutere ”Fidanzata a 12 anni”: Il botta e risposta con Valeria Angione

Luca Favilla di Ballando con le stelle presto papà : “Non trovo le parole”

Luca Favilla, uno dei volti piĂą amati di "Ballando con le stelle", si prepara a vivere una nuova e emozionante avventura: diventerĂ papĂ ! Attivo nel programma dal 2018 e con una carriera iniziata a "Amici", il talentuoso ballerino di danze latino-americane ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita privata.

Cerca Video su questo argomento: Martina Carbonaro Parole De Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

La lettera di Martina Carbonaro all'ex fidanzato: «Le tue dolci mani pronte ad allontanare ogni male; Martina Carbonaro, la sua prof: “Mi sento tradita. Ci fanno spiegare il rispetto e non ci danno strumenti per garantirlo fuori”; «L'ho uccisa perchĂ© mi aveva lasciato». La confessione dell'ex di Martina; Il padre di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato: «Ha avuto il coraggio di cercarla con noi». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Martina Carbonaro, bufera per le parole di De Luca: “Un problema fidanzarsi a 12 anni”

Scrive iltempo.it: "Io ho letto sui giornali la vicenda della ragazzina uccisa ad Afragola a 14 anni, ho letto che era fidanzata da due anni con un ragazzo, ...

Femminicidio di Martina Carbonaro, Vincenzo De Luca: "Un problema fidanzarsi a 12 anni". Bufera per le parole del governatore

Come scrive affaritaliani.it: "Io ho letto sui giornali la vicenda della ragazzina uccisa ad Afragola a 14 anni, ho letto che era fidanzata da due anni con un ragazzo, cioè da quando aveva 12 anni. Non so... È difficile". E' quest ...

De Luca: "Martina era fidanzata a 12 anni, un problema". Bufera sulle parole del governatore

Lo riporta today.it: Il presidente della Regione commenta il femminicidio di Afragola puntando l'attenzione anche sull'età della vittima. Contro di lui l'influencer Valeria Angione: "La colpa è di chi l'ha ammazzata" ...