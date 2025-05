Martina Carbonaro la denuncia del deputato Borrelli | Migliaia di messaggi social contro i genitori

Martina Carbonaro diventa simbolo di una battaglia più grande. La denuncia del deputato Borrelli mette in luce un fenomeno inquietante: sui social, le vittime sono spesso colpevolizzate, mentre i veri carnefici restano nell'ombra. Questo trend allarmante non riguarda solo Martina, ma coinvolge tutti noi. È ora di fermare l’odio online e difendere chi subisce. Unisciti al cambiamento, il tuo sostegno può fare la differenza!

“ Martina è l’ennesima vittima di un sistema sociale e culturale che sta prendendo il sopravvento tramite i social. Proprio qui leggiamo migliaia di commenti contro i genitori di Martina. Vengono colpevolizzate le vittime e non i carnefici”. Lo ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha partecipato al flash mob degli studenti all’esterno dell’istituto alberghiero ‘Torrente’ di Casoria in ricordo di Martina Carbonaro, alunna di quella scuola, uccisa dall’ex fidanzato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Martina Carbonaro, la denuncia del deputato Borrelli: “Migliaia di messaggi social contro i genitori”

Omicidio Martina Carbonaro, in migliaia alla fiaccolata per la 14enne

In una toccante fiaccolata ad Afragola, migliaia di persone si sono riunite per onorare la memoria di Martina Carbonaro, 14enne vittima di un tragico omicidio.

