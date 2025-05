Martina Carbonaro il flash mob dei compagni di scuola

Afragola si ferma per Martina Carbonaro, la 14enne vittima di un tragico femminicidio. I suoi compagni, uniti in un flash mob, chiedono giustizia e solidarietà per la famiglia, sottolineando quanto sia insostenibile dover lottare ancora contro la violenza di genere. Questo evento non è solo un tributo, ma un grido collettivo per un cambiamento reale. È il momento di rompere il silenzio e agire: ogni voce conta!

Flash mob dei compagni di scuola di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex fidanzato ad Afragola. “La famiglia di Martina, colpita da questo lutto, non deve essere lasciata sola”, dice uno studente. Le ragazze sottolineano: “Siamo stanche di essere ancora una volta qui a riunirci per gridare a nome di una donna, perché non si può parlare di infanticidio, è femminicidio. Le hanno tolto il diritto più grande che un essere umano possa avere. Siamo stanche di non sentirci libere, come donne abbiamo sempre paura e non è giusto che dobbiamo ancora vivere così nel 2025, non si può sentire che sia stato un raptus. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Martina Carbonaro, il flash mob dei compagni di scuola

Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì.

