Martina Carbonaro il dolore della madre all’esterno della scuola che frequentava

Un momento di grande commozione scuote Casoria: gli studenti dell'Istituto alberghiero ‘Torrente’ si uniscono in un flash mob in ricordo di Martina Carbonaro. La madre, Enza Cossentino, arriva tra le lacrime, simbolo di una comunità che non dimentica. Questo gesto segna un forte trend di solidarietà tra giovani, ricordando l'importanza di sostenere chi sta affrontando il dolore. Un invito a unirsi e a non lasciare mai nessuno da solo.

Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, arriva all’esterno dell’Istituto alberghiero ‘Torrente’ di Casoria, dove la figlia frequentava il primo anno, mentre è in corso un flash mob organizzato dagli studenti in ricordo di Martina. “Ora è il momento di stringersi attorno alla famiglia di Martina che non va lasciata sola nel suo dolore. Le comunità di Casoria e Afragola devono dimostrare che esiste anche un’altra comunità”: queste le parole degli studenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Martina Carbonaro, il dolore della madre all’esterno della scuola che frequentava

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita

Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì.

