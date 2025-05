Martina Carbonaro i genitori insultati sui social | Siete dei terroni delle bestie Gli ignoranti non dovrebbero fare figli E loro denunciano

La tragica vicenda di Martina Carbonaro ha acceso un acceso dibattito sui social, rivelando il lato oscuro della comunicazione online. Gli insulti rivolti ai genitori, definiti "terrori" e "bestie", mettono in luce una cultura del giudizio spietato che imperversa nel web. È ora di riflettere su come le parole possano ferire e distruggere. La denuncia è un passo, ma serve anche un cambio di mentalità per costruire un dialogo più empatico.

«La verità è che l'hanno ammazzata i genitori, ignoranti», «voi siete dei terroni. siete delle bestie. in Italia gli ignoranti non dovrebbero fare i figli. i. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Martina Carbonaro, i genitori insultati sui social: «Siete dei terroni, delle bestie. Gli ignoranti non dovrebbero fare figli». E loro denunciano

