Il 7 giugno 2025 segna un momento cruciale per la letteratura e la memoria collettiva. Martina Borrello presenta "Il Mondo Dopo", un'opera che affonda le radici nel dolore e nella fantasia, ispirata dalla tragica storia di Julia Ituma. Un invito a riflettere su come ogni vita, anche la più breve, possa lasciare un segno indelebile. Preparati a essere coinvolto in un’esperienza che va oltre le pagine. Non perdere questo appuntamento!

Pistoia, 30 maggio 2025 – Nasce da un profondo turbamento, il libro. Nasce dal dolore, una storia di fantasia. Nasce da una vita che all’improvviso si ferma e colpisce, tremendamente. Nasce per riflettere e fare riflettere. Segnatevi questa data: sabato 7 giugno 2025. A partire dalle 17.30 al Tennis Club di Agliana, alla presenza del sindaco della cittadina della Piana Luca Benesperi e del vice sindaco di Pistoia Anna Maria Ida Celesti, si terrĂ la presentazione de “ Il Mondo Dopo ”, romanzo d’esordio di Martina Borrello che sin qui ha suscitato tanta curiositĂ e interesse. Nata a Pistoia il 27 aprile del 2004, ex pallavolista del Blu Volley Quarrata, Martina Borrello risiede a Pistoia, ma si divide tra Quarrata (la casa della 92enne adorata nonna Ornella) e Montale (ove abita il fidanzato Marco): studia Lingue e Letterature straniere all’ UniversitĂ di Firenze e ha sempre avuto la passione della scrittura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Martina Borrello e "Il Mondo Dopo": il libro per non dimenticare Julia Ituma

