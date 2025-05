Martedì 2 giugno Festa della Repubblica L' elenco completo di chi diventa Ufficiale o Cavaliere

Martedì 2 giugno, l'Italia celebra il 79° anniversario della Repubblica con una cerimonia al Monumento ai Caduti di Ancona. Un momento solenne in cui si onoreranno nuovi ufficiali e cavalieri, simboli di merito e dedizione. In un periodo in cui il patriottismo sta tornando in auge, questa celebrazione rappresenta un’importante occasione per riflettere sul valore della nostra identità. Non perdere l’elenco completo dei nuovi insigniti!

ANCONA – In occasione del 79mo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, il 2 giugno avrà luogo al Monumento ai Caduti di Ancona la cerimonia commemorativa. L’inizio è previsto per le 9,30. Parteciperanno, come sempre, autorità civili, militari e religiose, oltre che una folta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Martedì 2 giugno, Festa della Repubblica. L'elenco completo di chi diventa Ufficiale o Cavaliere

Festa della Repubblica 2025: programma completo della parata del 2 giugno a Roma

Il 2 giugno 2025 si avvicina e con esso il 79° anniversario della Repubblica! La parata ai Fori Imperiali promette emozioni forti: stendardi, uniformi storiche e il maestoso volo delle Frecce Tricolori.

