Marquinhos | La forza dell’Inter sono le due punte Come fermale? Il PSG ha studiato

Marquinhos, difensore del PSG, lancia un allerta per l'Inter: le due punte nerazzurre sono un'autentica sfida. In vista della finale di Champions League, il giocatore rivela come il PSG abbia preparato strategie per fermarle. Un confronto che promette scintille! La tensione è palpabile, e la voglia di riscatto dopo la finale persa nel 2020 aggiunge ulteriore brio a un match già carico di emozioni. Chi avrà la meglio?

Dopo l’allenatore del PSG Luis Enrique, anche Marquinhos interviene su Sky Sport alla vigilia della finale di Champions League contro l’Inter. PREPARAZIONE – Marquinhos sarà uno dei protagonisti di PSG-Inter domani sera. Alla vigilia della grande sfida di Champions League, il difensore dichiara: « La finale del 2020? È chiaro che ci penso ancora ma a questa ci arrivo bene. È un altro gruppo, un’altra squadra. Penso che arriviamo in un altro momento, anche l’idea di gioco è molto diversa da quella che avevamo prima. Arriviamo bene a domani, oggi qui abbiamo fatto gli ultimi dettagli e domani saremo pronti ad affrontare questa grandissima squadra che è l’Inter ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marquinhos: «La forza dell’Inter sono le due punte. Come fermale? Il PSG ha studiato»

Marquinhos avvisa l’Inter: «Champions League, non voglio perderla di nuovo»

Marquinhos, difensore del PSG, ha espresso grande determinazione in vista della finale di Champions League contro l’Inter, dichiarando di non voler perdere di nuovo la manifestazione.

