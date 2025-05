Marquinhos | Conosciamo la forza dell’Inter Il PSG è pronto a tutto

Marquinhos carica l'atmosfera in vista della finale di Champions League contro l'Inter. Con la determinazione che contraddistingue il PSG, il difensore mette in evidenza la forza dei nerazzurri, ma la vera domanda è: riusciranno i francesi a rompere il tabù delle finali? In un contesto di crescente competitività europea, questa sfida potrebbe riscrivere la storia del calcio. Non perdere l'occasione di vivere un match che promette emozioni forti!

La conferenza stampa in vista di PSG-Inter conclude il classico iter della vigilia. Insieme a Luis Enrique, il difensore Marquinhos risponde alle domande dei giornalista sulla finale di Champions League. Le parole di Marquinhos nella conferenza stampa di vigilia di PSG-Inter, finale di Champions League. Hai già affrontato una finale di Champions League nel 2020, come stai gestendo le emozioni e quanto è importante Luis Enrique quest’anno? Ha un ruolo molto importante, sin dall’inizio ha lavorato soprattutto sulla parte mentale. Si tratta di gestire le emozioni della partita durante i novanta minuti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marquinhos: «Conosciamo la forza dell’Inter. Il PSG è pronto a tutto»

Marquinhos avvisa l’Inter: «Champions League, non voglio perderla di nuovo»

Marquinhos, difensore del PSG, ha espresso grande determinazione in vista della finale di Champions League contro l’Inter, dichiarando di non voler perdere di nuovo la manifestazione.

PSG, Marquinhos in conferenza: "Siamo pronti per la finale, abbiamo curato ogni dettaglio. Conosciamo l'Inter"

Marquinhos: “Arriviamo bene alla finale. Pronti ad affrontare l’Inter e le sue punte”

Marquinhos: “Thuram già da ragazzino faceva i danni! Voglio la Champions a Parigi”

