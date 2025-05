Marquinhos a Sky | Arriviamo in finale pronti! Affrontiamo una grande squadra

Marquinhos su Sky esprime la sua determinazione in vista della finale di Champions League: "Arriviamo pronti per affrontare una grande squadra." Con il PSG che si prepara ad affrontare l'Inter, il clima è carico di aspettative. Questa sfida non è solo una partita, ma un'opportunità per scrivere la storia del calcio europeo. Sarà interessante vedere se il talento parigino avrà la meglio sull’ottima organizzazione dei nerazzurri!

LE PAROLE- «Arrivo a questa finale molto bene. Chiaro che ci siamo giĂ stati ma è un'altra squadra, è un altro gruppo. Ci arriviamo in un altro momento e anche l'idea di gioco è diversa. Stiamo pensando agli ultimi dettagli e poi siamo pronti ad affrontare questa grande squadra che è l'Inter» COME DIFENDERE CON LE DUE PUNTE- « Una bella domanda, non posso dire tanto ma abbiamo lavorato sulla nostra fase difensiva.

Marquinhos ammette: «Conosciamo la forza dell’Inter, sulla finale di Champions dico questo»

Marquinhos, capitano del PSG, ha commentato l’Inter e la finale di Champions League, riconoscendo la forza della formazione di Simone Inzaghi.

