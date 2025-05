Marotta ribadisce | L’Inter investirà su profili più giovani!

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, annuncia una svolta strategica: il club punterà su profili più giovani per costruire un futuro solido. In un momento in cui il calcio si evolve verso investimenti sostenibili e talenti emergenti, questa scelta potrebbe trasformare l'identità nerazzurra. Domani, intanto, la finale di Champions League rappresenta un paradosso: il futuro che si costruisce mentre si gioca per il presente. Sarà un bel vedere!

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha ribadito in un’intervista con The Athletic il cambio di prospettive e strategie che seguirà il club a partire dalla prossima stagione. Domani la finale di Champions League. CAMBIO DI STRATEGIE – Giuseppe Marotta ha ribadito la nuova linea della proprietà dell’ Inter: « Abbiamo concordato con Oaktree, che ci ha prima di tutto garantito stabilità e sicurezza finanziaria, di creare un modello diverso e di implementarlo nella prossima stagione. Gli investimenti saranno fatti su profili leggermente più giovani che rappresentano una vera risorsa, giocatori con potenziale che sono una risorsa per il presente e per il futuro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta ribadisce: «L’Inter investirà su profili più giovani!»

