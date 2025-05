Marotta | "Oaktree cambierà l'Inter Non si vince coi soldi ma coi valori La proprietà deve avere fiducia in noi"

In vista della finale di Champions League, Beppe Marotta lancia un messaggio chiaro: "Non si vince con i soldi, ma con i valori". In un calcio sempre più dominato da investimenti faraonici, l'Inter punta su una visione etica e strategica. La fiducia della proprietà nei propri dirigenti diventa cruciale in questo contesto. Scopri come l'Inter sta riscrivendo le regole del gioco, trasformando la passione in successo autentico!

Cormio (Lube) come Marotta: “Roby Mancini alla Juve? Lo seguirei…”

Beppe Cormio, Direttore Generale della Lube Volley Civitanova e paragonato a Beppe Marotta per il suo talento nel management sportivo, ha recentemente partecipato a un talk show al Teatro Rossini di Civitanova Marche.