Marine di Melendugno via al restyling di piazze e aiuole in attesa del lungomare unico

Melendugno si prepara a brillare per l'estate con un restyling di piazze e aiuole che promette di trasformare le marine in un vero gioiello costiero. L’obiettivo? Un lungomare unico da Torre Sant’Andrea a Torre Specchia, che non solo valorizza il territorio, ma attira turisti e residenti in cerca di bellezza e relax. Scopri come questo progetto riporterà vita e colore alle tue estati!

MELENDUGNO – Operazioni di restyling nelle marine di Melendugno: interventi su piazze e arredamento urbano in vista dell’estate ormai imminente. E con l’obiettivo di realizzare un unico lungomare da Torre Sant’Andrea a Torre Specchia. Uno degli interventi è stato realizzato a Torre dell’Orso, in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Marine di Melendugno, via al restyling di piazze e aiuole in attesa del lungomare unico

