Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025 | il Giro d’Italia a vela parte da Venezia con un vento di novità

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025 salpa da Venezia il 1° giugno, portando con sé un vento di novità! Questa quinta edizione del Giro d’Italia a vela non è solo una gara, ma un evento che celebra la bellezza delle nostre coste e la cultura marinara. Un'opportunità unica per vivere la passione per il mare e lo sport, proprio mentre cresce l'interesse per le esperienze outdoor. Pronti a navigare verso nuove avventure?

Prende il largo l’1 giugno la quinta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il prestigioso “Giro d’Italia a vela” che trasforma le coste italiane in un palcoscenico sportivo e culturale. Organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sports&Event, l’evento si propone non solo come una competizione velica di alto livello, ma anche come un tributo alla bellezza, alla tradizione e all’identità del nostro Paese. Un percorso lungo le rotte della storia. Il tour partirà alle ore 12 dalle acque di Venezia, dopo una cerimonia inaugurale prevista alle 10,30 presso il Palco del Sommergibile nel cuore del Salone Nautico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025: il Giro d’Italia a vela parte da Venezia con un vento di novità

