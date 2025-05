Marina di Ravenna l’incidente sul canale | nave si schianta sulla banchina

Un incidente che riporta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione nei nostri porti. Ieri, a Marina di Ravenna, la nave fluviale Dorado Plus ha impattato la banchina a causa di un’avaria, scatenando interrogativi sullo stato delle infrastrutture marittime. In un periodo in cui il trasporto fluviale è in crescita, la manutenzione dei mezzi e delle banchine diventa cruciale. Rimani aggiornato: la sicurezza in mare riguarda tutti noi!

Ravenna, 30 maggio 2025 – È stata un’ avaria a causare l’ incidente avvenuto ieri a Marina di Ravenna, sul lato sinistro del canale Candiano, poco prima della curva che immette verso il porto commerciale. Protagonista dell’episodio è la Dorado Plus, una nave fluviale costruita nel 2007, con un pescaggio di poco superiore ai 4 metri, carica di argilla. L’imbarcazione, battente bandiera liberiana, proveniva dal porto bulgaro di Varna affacciato sul Mar Nero ed era attesa al terminal Sapir. PORTO DI RAVENNA. Incidente alla nave Dorado plus mentre entra al porto di Ravenna. La nave ha urtato la banchina sulla curva del Candiano Secondo una prima ricostruzione, l’unità ha subìto un black-out energetico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marina di Ravenna, l’incidente sul canale: nave si schianta sulla banchina

Elezioni, Marin (Lega): "Giusta la protesta per il senso unico a Marina di Ravenna"

Il dibattito elettorale si accende attorno al senso unico in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna.

Cerca Video su questo argomento: Marina Ravenna Incidente Canale Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

La nave si scontra sulla banchina: l'incidente nel canale a Marina - VIDEO; Marina di Ravenna, l’incidente sul canale: nave si schianta sulla banchina; Amministrative: Verlicchi (La Pigna) annuncia piani di riqualificazione per Marina di Ravenna; L'importanza del Parco del Delta del Po come destinazione turistica: incontro a Marina Romea. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La nave si scontra sulla banchina: l'incidente nel canale a Marina - VIDEO

Secondo ravennatoday.it: Ha riscosso forti emozioni, ma fortunatamente non avrebbe provocato gravi danni l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì nel canale Candiano a Marina di Ravenna. Protagonista la nave Dorad ...

Marina di Ravenna: black-out in sala macchine e la nave si appoggia sulla banchina VIDEO

Da corriereromagna.it: Incidente a Marina di Ravenna con una nave che si è appoggiata alla banchina. Secondo le prime informazioni alla base di quanto accaduto ci sarebbe ...

Marina di Ravenna: con l'auto nel canale, un pescatore si tuffa e lo salva - GALLERY

Segnala informazione.it: Le dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire ... quando un ’auto guidata da un lughese di 29 anni piombava nel canale di Marina di Ravenna. (il Resto del Carlino) Sul posto la Guardia ...