Marina di Ginosa inaugurata l’opera dedicata a Falcone e Borsellino

Oggi a Marina di Ginosa, un tributo che parla al cuore della lotta contro la mafia: l'inaugurazione dell'opera dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Firmata dall'artista Rossana Salvino, l'installazione rielabora iconicamente il celebre scatto dei due magistrati. In un momento in cui la memoria è fondamentale per combattere l'illegalità, questo monumento diventa un faro di speranza e resistenza per le nuove generazioni. Non solo arte, ma un messaggio potente e

È stata inaugurata questa mattina, venerdì 30 maggio, l'installazione artistica in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino presso il sottovia a loro intitolato a Marina di Ginosa. L'opera, firmata dall'artista ginosina Rossana Salvino, ripropone in chiave artistica il celebre scatto che ritrae i due magistrati simbolo della lotta alla mafia. L'installazione non è solo un omaggio sentito, ma anche un invito permanente alla riflessione civile e alla memoria attiva. L'inaugurazione dell'opera giunge al termine di un percorso intrapreso dall'Amministrazione Comunale, che nel 2022 ha voluto intitolare il sottopasso a Falcone e Borsellino.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Giosuè Epis vince il traguardo volante di Marina di Ginosa

Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Giosuè Epis della Arkéa – B&B Hotels conquista il traguardo volante di Marina di Ginosa, superando Davide Bais della Team Polti.

