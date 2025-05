Maria Grazia Chiuri lascia la direzione creativa di Dior

Maria Grazia Chiuri dice addio a Dior dopo nove anni di creatività e innovazione. La stilista ha segnato un'epoca con il suo approccio audace e inclusivo, trasformando la maison in un simbolo di empowerment femminile. La sua partenza non segna solo la fine di un capitolo, ma apre alla riflessione su come la moda possa continuare a evolversi. Chi sarà il prossimo a raccogliere il testimone in un settore in continua trasformazione?

Maria Grazia Chiuri (nella foto) lascia dopo nove anni la direzione artistica di Dior. Lo annunciano lei stessa e la casa di moda. "Dopo nove anni sto lasciando Dior – scrive Chiuri sui suoi profili social –. Sono felicissima di avere avuto questa straordinaria opportunità. Insieme abbiamo scritto una grande pagina di cui sono immensamente fiera". Nominata nel 2016, Chiuri è stata la prima donna a ricoprire la carica di direttrice artistica della maison parigina. Nel suo comunicato, Dior ha espresso la sua "profonda gratitudine" alla Chiuri dopo una "formidabile collaborazione", specificando che è stata lei stessa a voler lasciare l’incarico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maria Grazia Chiuri lascia la direzione creativa di Dior

