Maria Grazia Chiuri lascia Dior | un’eredità indelebile di creatività e attivismo femminista

Maria Grazia Chiuri saluta Dior, lasciando un'eredità di creatività e attivismo femminista. Dopo nove anni di innovazioni audaci, la stilista italiana ha riscritto le regole della moda, mettendo al centro il potere femminile. La sua partenza segna non solo un cambio di guardia, ma anche un momento cruciale nel panorama fashion, dove il dialogo su identità e inclusione continua a crescere. Quale futuro attende la maison? Scopriamolo insieme!

Dopo nove anni intensi e rivoluzionari, Maria Grazia Chiuri si appresta a lasciare il ruolo di direttore artistico della collezione donna di Dior. La stilista italiana, che ha segnato un'epoca nella storia della maison francese del gruppo LVMH, ha annunciato la sua decisione con un messaggio sui social, esprimendo gratitudine per l'opportunità avuta e orgoglio per il percorso compiuto. Maria Grazia Chiuri Dal 2016, anno in cui è stata scelta come prima donna a capo della direzione creativa della maison fondata da Christian Dior, Chiuri ha trasformato il marchio in un simbolo di modernità e inclusione, portando avanti una visione innovativa della moda femminile.