Marefestival Salina Premio Troisi presentazione all' Ars nel 31esimo anniversario della morte del grande attore napoletano

In un'atmosfera carica di emozione, il Marefestival Salina Premio Troisi si prepara a rendere omaggio al genio di Massimo Troisi nel giorno del 31esimo anniversario della sua scomparsa. Questo evento non celebra solo il suo talento, ma riflette un crescente desiderio di riscoprire le radici della comicità e della cultura partenopea. Scoprite insieme a noi l'elenco degli ospiti che porteranno avanti il suo straordinario lascito. Non mancate!

Nel giorno del 31esimo anniversario della scomparsa del grande attore e regista napoletano Massimo Troisi, venuto a mancare il 4 giugno 1994, saranno anticipati gli altri nomi del parterre degli ospiti della XIV edizione di Marefestival Salina Premio Troisi, la kermesse che da venerdì 13 giugno a.

Marefestival, Boldi a Salina per il Premio Massimo Troisi: confermata madrina Maria Grazia Cucinotta

Il MareFestival di Salina si prepara a celebrare Massimo Boldi, che, a 80 anni, riceverà il prestigioso Premio Massimo Troisi.

Lo riporta normanno.com: Dal 13 al 15 giugno l’isola di Salina ospiterà la XIV edizione del Marefestival - Premio Troisi. Ci saranno anche Ezio Greggio e Marina Suma.

Da 361magazine.com: A più di trent’anni dalla scomparsa di Massimo Troisi, il suo nome continua a essere punto di riferimento per il cinema italiano. Lo dimostra la nuova edizione del Marefestival Premio Troisi, che dal ...

Segnala normanno.com: Massimo Boldi riceverà il Premio Troisi a Salina per la XIV edizione del Marefestival che si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 giugno.